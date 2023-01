Australian Open, delusione Rune: "Spero di dimenticare presto il k.o"

23-01-2023 14:27

Il tennista danese Holger Rune si è fermato nella prima mattina italiana, sconfitto in cinque set da Rublev. Il giovane sportivo ha sprecato diverse chance dopo essere stato in vantaggio sia nel set che al supertiebreak.

In conferenza stampa ha ammesso: “Questa è una sconfitta che fa molto male, sono stato davvero vicino alla vittoria. Ho avuto le mie possibilità, lui ha giocato molto bene i punti decisivi, soprattutto sui miei match point e non c’è molto da fare. Infine la fortuna era dalla sua parte, penso di aver fatto molto, ho lottato ma la sfortuna ha avuto un ruolo decisivo. Quello odierno è stato un grande match, ho avuto diverse possibilità ma non ho chiuso. Sono stato 5 a 2 nel quinto set e dopo il quarto set credevo di avere una grande spinta. Credo di aver sfruttato bene tutte le mie possibilità, solo nel quinto set non l’ho fatto. Devo fargli i complimenti, non c’è molto da dire”.

E poi: “Spero di dimenticare presto questa sconfitta, fa male ma non è la fine del mondo. Devo pensare che alla fine ci sono poche cose che avrei potuto fare meglio, devo pensare a come giocherò il prossimo torneo del Grande Slam.È stata una bella partita, entrambi abbiamo lottato fino alla fine e lui è stato più fortunato. Ho sbagliato ad essere troppo passivo su alcuni punti, forse potevo giocare meglio”.