Australian Open, Djokovic attacca chi lo ritiene un bugiardo

24-01-2023 17:50

Dopo il ko con Djokovic, de Minaur ha parlato con un po’ di ironia sulla situazione fisica di Djokovic: “Ti sembra infortunato?”. Successivamente, il campione serbo ha risposto a modo suo.

Queste le parole di Djokovic: “Chi dubita dei miei problemi fisici, continui pure a farlo. Per me è buffo, però, che vengano messi in discussione i miei infortuni, mentre quando altri tennisti in passato hanno manifestato alcune criticità erano essenzialmente vittime. Ma io sono sempre quello che finge…Tutto questo però mi sta dando forza! Non ho bisogno di dimostrare niente a nessuno, ma ha prove mediche che attestano cosa stia vivendo in questo momento e cosa abbia vissuto due anni fa”.