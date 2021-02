Australian Open, Djokovic in quattro set supera Zverev

Nole c’è. Il numero uno al mondo, nonostante i problemi fisici di queste settimane approda ancora una volta in semifinale agli Australian Open. Il serbo supera una sfida ostica contro il finalista 2020 degli US Open Sasha Zverev battuto in quattro set 6-7(6) 6-2 6-4 7-6(6).

Zverev deve fare ancora qualche passo in più se vuole vincere una prova Slam: proprio negli Slam non ha mai battuto un top 10. Ore Nole se la vedrà la sopresa del torneo Karatsev che ha battuto Dimitrov.

Per Nole si tratta intanto dell’80esimo trionfo a Melbourne dove l’anno scorso ha anche vinto.

OMNISPORT | 16-02-2021 14:54