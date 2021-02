Australian Open, Fognini e Berrettini strepitosi: agli ottavi

Sabato di festa all’Australian Open per i colori azzurri: Fabio Fognini e Matteo Berrettini si sono qualificati agli ottavi dopo due prestazioni convincenti al terzo turno del torneo Slam in corso a Melbourne.

Fognini ha superato per 3 set a 0 l’australiano beniamino di casa, Alex De Minaur, piegato con i parziali di 6-4, 6-3, 6-4. Il tennista ligure è in gran giornata, trova il break all’ottavo game e si aggiudica il primo parziale. Nel secondo set il break decisivo arriva al sesto game, nell’ultimo parziale l’Azzurro si porta sul 5-1, ha un calo di concentrazione nel finale (sprecati tre match point) ma riesce a chiudere 6-4 l’incontro.

Festeggia anche Berrettini, che ha piegato per 3 set a 0 il russo Karen Khachanov, numero 20 del ranking Atp, dopo una partita tiratissima e conclusa con i parziali di 7-6(1), 7-6(5), 7-6(5).

Il romano, besta nera del russo che non lo ha mai battuto in carriera, nel corso del match ha avuto un problema fisico che non gli ha impedito di vincere l’incontro: “Ho sentito un dolore sotto le costole. Il fisioterapista ha detto che dovrebbe essere una contrattura e non uno stiramento. Speriamo di poter recuperare al meglio per il prossimo match”.

Agli ottavi di finale Fognini se la vedrà con il numero due del mondo Rafa Nadal, che ha battuto il britannico Norrie, mentre Berrettini affronterà Stefanos Tsitsipas, attuale numero 6 del mondo.

OMNISPORT | 13-02-2021 13:17