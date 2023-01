Australian Open: Fognini in campo senza energie, subito ko

18-01-2023 11:45

E’ durata appena sei scambi la prosecuzione del match tra il nostro Fabio Fognini e Thanasi Kokkinakis. Ieri l’incontro era stato sospeso per la pioggia con l’azzurro sotto di due set e con due palle per il 2-5 da annullare. Fognini è riuscito a portare a casa solo il primo punto, poi si è dovuto arrendere con il risultato finale di 6-1, 6-2, 6-2. Davvero una prosecuzione surreale con i due tennisti che hanno atteso per ore per poi giocare appena tre minuti. Soprattutto nell’ultimo game, Fognini è rimasto praticamente fermo, lasciando che l’avversario disponesse come voleva di lui.