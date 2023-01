19-01-2023 15:16

Tante sorprese non solo nel tabellone maschile degli Australian Open ma anche in quello femminile.

Esce di scena la numero due al Mondo, la tunisina Ons Jabeur. La giocatrice è uscita per mano di Marketa Vondrousova per 6 -1, 5 – 7, 6 -1. Grande amarezza per la Jabeur che era una delle favorite alla vittoria finale.

Ora al prossimo turno, per un tabellone che si apre, un derbi contro la ceca Linda Fruhvirtova che ha eliminato l’australiana Kimberly Birrell (WC) col punteggio di 6-3 6-2.