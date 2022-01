Australian Open, la finale femminile sarà Barty-Collins

27-01-2022 12:38

Non c’è stata praticamente partita nella prima semifinale femminile degli Australian Open. La Barty ha battuto Madison Keys 6-1 6-3, sbagliando molto poco contro la rivale americana e conquistando così la sua prima finale della carriera a Melbourne: la terza a livello Slam, dopo quelle vinte al Roland Garros (2019) e Wimbledon (2021).

Queste le prime parole della tennista australiana, che giocherà in casa la finale degli Australian Open 2022: “Sono molto contenta. Mi piace giocare in Australia. Avere la chance di vincere il titolo in casa è davvero incredibile. Sto giocando il mio miglior tennis in questo Slam, spero di fare bene anche nell’ultimo match”.

La Barty affronterà un’altra statunitense, ovvero Danielle Collins, che si è sbarazzata della polacca Swiatek 6-4 6-1 raggiungendo per la prima volta una finale negli Slam. La numero uno al mondo sfiderà così la 27esima nella classifica Atp per il titolo degli Australian Open.

