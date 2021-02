Australian Open: la Muchova tra le magnifiche quattro

Nel tabellone femminile c’è stato un vero e proprio colpo di scena: La padrona di casa numero 1 al mondo, Ashleigh Barty, è eliminata ai quarti di finale dalla ceca Karolina Muchova (n.27 del ranking Wta), la quale rimonta il primo set perso e s’impone 1-6, 6-3, 6-2. Pochissimi addetti ai lavori si aspettavano una semifinale così nella parte alta del tabellone femminile degli Australian Open.

Eppure, a fare da contraltare al big match tra Naomi Osaka e Serena Williams, saranno due nomi che, stando ai pronostici di un paio di settimane fa, in pochi avrebbero scommesso: Karolina Muchova e Jennifer Brady si giocheranno infatti un posto per la finale del primo Slam del 2021. Proprio la Brady accede alla semifinale superando la Pegula per due set a uno: 4-6, 6-2, 6-1 per lei è la seconda semifinale in un major dopo quella ottenuta all’ultimo US Open.

