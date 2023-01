21-01-2023 20:00

L’Australian Open sta per entrare nella sua fase più calda: iniziano nella notte gli ottavi di finale del primo Slam della stagione. Il piatto forte di domenica è senz’altro la sfida tra il numero 4 del mondo Stefanos Tsitsipas e il nostro Jannik Sinner. Attesa anche per i giovani Korda e Auger-Aliassime.

Nel tabellone femminile riflettori sulla numero uno del mondo Iga Swiatek, su Coco Gauff e su Jessica Pegula, numero tre del pianeta.

Australian Open 2023, Sinner affronta la bestia nera Tsitsipas

L’attesissima sfida tra Jannik Sinner e Stefanos Tsitsipas è in programma alle 9 ore italiana, e chiuderà la prima giornata degli ottavi del tabellone maschile. Proprio nell’edizione scorsa il tennista azzurro è stato eliminato ai quarti di finale dal fortissimo giocatore greco, che si è imposto con un secco 6-3 6-4 6-2, l’ultima partita della gestione Piatti. A distanza di un anno Sinner proverà a prendersi la rivincita e misurerà la crescita avuta negli ultimi dodici mesi.

Tsitsipas ha vinto quattro delle cinque partite giocate con l’altoatesino, che è riuscito ad imporsi solo nel 2020 a Roma. Negli altri ottavi il giovane statunitense Korda se la vedrà con il polacco Hurkacz, Auger-Aliassime è nettamente favorito contro il ceco Lehecka, più equilibrio tra il russo Khachanov e il giapponese Nishioka, numero 33 del mondo.

Australian Open 2023: torna in campo la numero uno

Tre big in campo nel tabellone femminile. La regina della classifica WTA Swiatek affronterà la kazaka Rybakina, che l’ha battuta nell’ultimo precedente tra le due ma qui sembra nettamente sfavorita.

La numero 7 del mondo Coco Gauff deve vedersela contro la Ostapenko, mentre la terza della classifica WTA, Jessica Pegula, affronta un avversario ostico come la ceca Krejcikova. Azarenka-Zhu chiuderà la giornata.

Australian Open 2023, gli orari di tutti i singolari della settima giornata

Di seguito il programma completo della settima giornata dei tabelloni del singolare maschile e femminile, con gli orari italiani dei match suddivisi per campi di gara.

Tutte le partite degli Australian Open 2023 saranno trasmesse dai canali Eurosport 1 e Eurosport 2, visibili anche sulla piattaforma DAZN.

Rod Laver Arena

Non prima delle 2:30

I. Swiatek (1) vs E. Rybakina (22)

H. Hurkacz (10) vs S. Korda (29)

Dalle ore 9:00

J. Sinner (15) vs S. Tsitsipas (3)

V. Azarenka (24) L. Zhu (87)

Margaret Court Arena

Non prima delle 3

J. Ostapenko (17) vs C. Gauff (7)

Non prima delle 5:30

J. Lehecka (71) vs F. Auger-Aliassime (6)

John Cain Arena

Non prima delle ore 4:30

Y. Nishioka (31) vs K. Khachanov (18)

Non prima delle ore 7:00

J.. Pegula (3) vs B. Krejcikova (20)