Australian Open, Murray: “Spero di vedere Djokovic a Melbourne”

13-12-2021 14:11

Andy Murray non ha perso tempo e chiusa ufficialmente la stagione 2021 ha già messo nel mirino quella 2022.

Il britannico infatti ha già ripreso ad allenarsi in vista dei primi impegni del nuovo anno fra i quali, indubbiamente, spiccano gli Australian Open, torneo dove il classe 1987 spera di vedere anche Novak Djokovic.

“Non conosco quale sia la situazione di Novak. Ho visto che era presente nell’entry list, quindi suppongo che ora si stia allenando per parteciparvi. Ci hanno detto che per giocare devi essere vaccinato, presumo dunque che sappia bene anche lui quali siano le condizioni” ha dichiarato Murray.

“Questo torneo per lui rappresenta l’opportunità di poter conquistare il suo 21° Slam della carriera. I numeri di Novak sono a dir poco straordinari. Spero di vederlo a Melbourne”.

Il tre volte campione Slam ha poi dato un aggiornamento sulle sue attuali condizioni dopo la ripresa degli allenamenti.

“Gli allenamenti stanno andando bene. Non giocare la Coppa Davis mi ha permesso di avere un paio di settimane in più di preparazione sulle gambe iniziando a lavorare un po’ prima rispetto agli altri giocatori. Mi sono allenato al chiuso in queste settimane. Mi sento bene” ha chiosato il nativo di Glasgow.

