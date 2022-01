25-01-2022 08:42

Nadal è in semifinale agli Australian Open (36a volta che raggiunge una semifinale di uno Slam in carriera). Battuto Shapovalov in cinque set (6-3, 6-4, 4-6, 3-6, 6-3 i parziali del match).

Lo spagnolo, dopo aver dominato i primi due set, ha faticato, subendo la rimonta del canadese. Poi, nel quinto set, il maggior tasso tecnico di Nadal ha fatto la differenza. Da notare alcuni problemi fisici per lo spagnolo (fastidi allo stomaco).

OMNISPORT