Australian Open, Paolini avanza spedita: Zarazua schiantata in due set. Al terzo turno ci sarà Svitolina

Seconda netta vittoria per Paolini, che elimina in due set Zarazua e vola al terzo turno di questo Australian Open dove affronterà Elina Svitolina

Avanza spedita in questo Australian Open Jasmine Paolini, che al secondo turno batte nettamente la messicana n°70 al mondo Renata Zarazua con il risultato di 6-2 6-3 al termine di un match che l’ha vista sempre in controllo, nonostante qualche sbavatura nel secondo set. L’azzurra approda dunque al terzo turno, dove dovrà vedersela con la n°27 al mondo Elina Svitolina.

Primo set: Paolini dominante

L’incontro si apre con una Jasmine Paolini un po’ fallosa, che sbaglia tanto soprattutto col rovescio, con la sua avversaria che sfrutta la situazione limitandosi a ributtare lapilla di là fino a procurarsi una palla break, che converte al termine di un gran bel punto. Il break subito sembra però destare l’azzurra, che, smaltita magari un po’ di emozione iniziale, torna a giocare sui suoi livelli, togliendo sempre più certezze a Renata Zarazua, che infatti crolla sotto i colpi di Jas che vince quattro game consecutivi per poi chiudere il parziale sul 6-2 con il terzo break del set in suo favore.

Secondo set: Paolini chiude nonostante qualche incertezza

Il secondo set inizia come si era chiuso il primo, con Paolini che tiene la battuta e strappa subito un break all’avversaria. Jas subisce però un improvviso calo alla battuta e si fa controbrekkare, cosa che succede anche nei game successivi, nei quali entrambe le giocatrici sembrano giocare più sciolte in risposta. Sul finire del parziale però l’azzurra alza i giri del motore, portandosi per la terza volta nel set avanti di un break, chiudendo poi l’incontro nel gioco successivo nel quale tiene la battuta a 15.

Al terzo turno l’attende Svitolina

Altra prestazione positiva per Paolini, che vola dunque al terzo turno dell’Australian Open, dove dovrà vedersela contro una giocatrice certamente più temibile delle due affrontate finora, ovvero Elina Svitolina, vincente per 6-1 6-4 su Caroline Dolehide. Il match in programma sabato 18 gennaio sarà il primo che vedrà Jasmine affrontare l’ucraina n°27 al mondo.