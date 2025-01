Australian Open, l’urlo di Musetti terrorizza Melbourne: ora c’è Shelton ed è una prova di maturità. Hurkcaz in crisi

Il tennista toscano conquista per la prima volta il terzo turno agli Australian Open battendo di autorità il canadese Denis Shapovalov. Fritz continua in modalità rullo compressore, avanti De Minaur e Monfiils

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

L’urlo di Lorenzo Musetti terrorizza Melbourne, o quasi. Il tennista toscano conquista la seconda vittoria agli Australian Open superando in tre set e con una prova di grande autorità il canadese Shapovalov. Ora sulla sua strada c’è lo statunitense Ben Shelton.

Musetti: la prova di maturità

E’ un anno fondamentale per Lorenzo Musetti che deve mettere da parte l’attitudine da “genio e sregolatezza” per provare a diventare un tennista maturo e vincente. Forse anche per questo prima dell’inizio della stagione è arrivato il cambio di look come a voler separare nettamente il passato. La vittoria nel derby con Arnaldi ha fatto vedere un tennista capace di vincere anche in un giorno in cui la prestazione non è stata esaltate, quella contro il canadese Shapovalov ha dimostrato una netta superiorità. Ma ora arrivano le prove di maturità, se l’azzurro vuole sperare di entrare tra i migliori al mondo deve cominciare a vincere contro i big e Shelton è uno di loro.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Shelton-Fritz: avanzata a stelle e strisce

Potrebbe essere un Australian Open favorevole ai colori americani. Fritz dimostra di essere in uno splendido stato di forma come aveva fatto vedere anche in occasione delle Finals di Torino. Tutto facile per il numero 4 al mondo che concede solo tre game al malcapitato Garin che crolla sotto i suoi colpi. Avanza anche Ben Shelton che ha bisogno di 4 set per superare la resistenza dello spagnolo Carreno Busta. Ora sulla sua strada c’è il match contro Lorenzo Musetti al terzo turno.

Vittoria agevole anche per l’australiano Alex De Minaur che in tre set mette fine alle speranze dello statunitense Boyer mentre sembra stia vivendo una seconda giovinezza il francese Gael Monfils che avanza al terzo turno del torneo australiano a 38 anni, dopo aver battuto il tedesco Altmaier in tre set.

Momento di crisi per Hurkacz

E’ un momento difficile per Hubert Hurkacz tra la fine del 2024 e l’inizio di questo 2025. Il tennista polacco che ha dovuto fare i conti con dei problemi fisici abbandona le sue speranze agli Australian Open con la sconfitta contro il serbo Kecmanovic che avanza con autorità vincendo il match con un netto 3-0 (6-4, 6-4, 6-2). Esce di scena quindi uno dei big del torno che sperava di affrontare l’amico Jannik Sinner negli ottavi di finale.

Australian Open: il tabellone completo