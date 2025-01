Australian Open, Musetti si prende il derby con Arnaldi in 4 set. Sonego fa fuori Wawrinka

Ci vogliono 4 ore a Lorenzo Musetti per prendersi il derby contro Arnaldi, che spreca un break per allungare al quinto. Sonego parte bene, fuori Nardi, ora in campo Cobolli.

Roberto Barbacci Giornalista Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare