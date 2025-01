Rino Tommasi, il toccante ricordo di Nadal: “Uno dei più grandi di sempre”. Binaghi: “Volevamo la stessa Davis”

Il campione spagnolo ha sorpreso tutti e ha voluto dedicare un pensiero al giornalista italiano scomparso ieri e che ha raccontato tante delle sue battaglie con Roger Federer

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Rafael Nadal non si smentisce, campione in campo e forse ancora più leggendario fuori dal campo. Il tennista spagnolo ha sempre dimostrato grande attenzione e sensibilità per tutto quello che avveniva intorno a lui e anche in questa occasione ha provato che tutto quello che si dice sul “Rafa-uomo” è assolutamente vero.

Dal suo account Twitter infatti, Nadal si è voluto unire alle tante voci che hanno espresso cordoglio per la scomparsa di Rino Tommasi. Il giornalista italiano, voce fondamentale nella storia del tennis, ha raccontato tante gesta del maiorchino che ha deciso di dedicargli delle parole toccanti.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’omaggio di Rafael Nadal

Un post che ha colto in tanti di sorpresa eppure la gentilezza e l’intelligenza di Rafael Nadal dopo tanti anni non dovrebbero più sorprendere. Il campione spagnolo ha voluto ricordare con un messaggio sulla sua pagina X il giornalista italiano che ha raccontato tante delle sue battaglie con Roger Federer e ha forse contributo a costruire l’aura di leggenda intorno ai due campioni. Un messaggio scritto in italiano da parte dello spagnolo che si è ritirato solo qualche mese fa: “Oggi il mio pensiero è con Rino Tommasi e la sua famiglia. Se ne è andato uno dei più grandi del giornalismo del tennis. Un forte abbraccio a tutti i miei amici italiani. Riposa in pace Rino”.

Il ricordo di Binaghi

A salutare il grande giornalista scomparso a 90 anni, anche il presidente della FITP Angelo Binaghi: “Il solo nominare Rino Tommasi equivale a evocare un bel pezzo di storia del tennis, avendo lui seguito centinaia di Slam, di David e di Masters. Ricordiamo tutti la sua precisione statistica ma soprattutto la passione per il mondo della racchetta che condivideva insieme a quella per i ring. Anche le sue telecronache con Clerici restano fonte di ispirazione per chi è venuto dopo. Siamo stati avversari alle mie prime elezioni, ci divideva il suo scetticismo riguardo le prospettive del tennis italiano. Però avevamo un’idea in comune, quella sulla formula della Davis affinché fosse e diventasse veramente il campionato del mondo per nazioni”.