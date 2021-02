Australian Open, Rafa Nadal vincente all'esordio contro Laslo Djere

Ottima prova all’esordio dell’Australian Open per Rafael Nadal, che in un’ora e 56 minuti di gioco stende il serbo Laslo Djere per 6-3, 6-4, 6-1, in un match caratterizzato da pochi rischi, un solo break subito e un dritto che ha inchiodato l’avversario lunga la linea di fondo.

La leggerezza del proprio avversario non ha costretto Rafa Nadal a grandi sforzi, motivo per cui il match non è stato sufficiente per saggiare le vere condizioni della sua schiena che, come ammesso dallo stesso Nadal, gli provoca qualche dolore da un po’ di tempo.

Queste le sue parole nel corso dell’intervista post match realizzata sul campo centrale del Melburne Park:

“Sono felice di arrivare al secondo turno. Penso di aver fatto un buon lavoro oggi. Sono stati 15 giorni difficili per me, perché ho avuto alcuni problemi alla schiena. Dovevo sopravvivere oggi, ed è quello che ho fatto. Ho solo cercato di essere concentrato per tutto il tempo”. Ricordiamo che il tennista spagnolo ha saltato anche l’ATP CUP giocata settimana scorsa per motivi precauzionali.

Un ultima battuta è dedicata da Nadal al suo avversario, lo sconfitto Laslo Djere:

“Gli auguro tutto il meglio per il resto della stagione, Laslo ha una grande storia. Gli auguro buona fortuna”.

09-02-2021