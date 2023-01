Australian Open, Rybakina elimina l'ex campionessa Azarenka e vola in finale

26-01-2023 12:30

La prima finalista degli Australian Open è Elena Rybakina. La kazaka ha eliminato in due set la due volte campionessa dell’Australian Open Vika Azarenka 7-6(4) 6-3 dopo un’ora e 40 di gioco.

Dopo un avvio di match abbastanza positivo da parte di tutte e due, entrambe hanno iniziato a sbagliare troppo. La Rybakina non è stata letale con il servizio come nei match precedenti mentre la sua avversaria sempre al servizio ha avuto diversi problemi e ha sprecato anche qualche chance.

Nel primo la kazaka era avanti 5-3 nel primo set e poi ha dovuto vincere al tie break dopo aver subito la rimonta sul 5 a 5. Nel secondo la kazaka ha preso il controllo del match centrando così la sua seconda finale Slam dopo la vittoria dello scorso anno di Wimbledon.

Proprio sulla vittoria in Uk, la tennista ha detto: “È stata una sorpresa perché prima di Wimbledon non ho giocato bene. Qui sono arrivata per dimostrare tutto il buon lavoro fatto in fase di preparazione. Mi aspettavo buoni risultati, magari non subito qui, ma nel corso dell’anno. Invece sono in finale, sono molto contenta”.