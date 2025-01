AO, Sabalenka batte l’amica Badosa: poi la promessa sullo shopping. Aryna in finale fa sperare anche Sinner

Sabalenka raggiunge la terza finale consecutiva all'Australian Open dopo aver travolto l'amica Badosa(6-4 6-2): ora tocca a Sinner dare continuità al tandem vincente del 2024

È Aryna Sabalenka la prima finalista di questo Australian Open. La bielorussa, che ora punta al terzo titolo consecutivo nella terra dei canguri, ha battuto nettamente la grande amica Paula Badosa, alla quale ha poi fatto una simpatica promessa per provare farsi perdonare. La vittoria della n°1 WTA fa sperare anche Jannik Sinner, col quale l’anno scorso ha condiviso tanti successi.

Sabalenka batte l’amica Badosa: terza finale consecutiva all’AO

Come da pronostico volare in finale all’Australian Open è stata Aryna Sabalenka, che si è sbarazzata della grande amica Paula Badosa al termine di un match che, a parte il break subito in avvio, ha sempre visto la bielorussa in controllo. Sotto di un break e col rischio di vedere l’avversaria scappare sul 3-0, la n°1 WTA si rianima e torna a giocare il suo tennis potente e asfissiante e in batter d’occhio ribalta il parziale strappando in due occasioni consecutive la battuta alla spagnola, che cede il primo set per 6-4.

Il secondo set è una pura formalità a questo punto, con Aryna che vince cinque giochi consecutivi salendo sul 5-1, per poi chiudere il parziale in poco più di 30 minuti sul 6-2. Sabalenka conquista dunque lasca terza finale consecutiva all’Australian Open – la quinta in un torneo slam sul cemento -, dove sabato andrà a caccia del terzo titolo di fila per entrare nella stretta cerchia di leggende che ci sono riuscite in passato come Martina Hingis (tra il 1997 e il 1999), Monica Seles (1991-1993), Steffi Graf (1988-1990) ed Evonne Goolagong (1974-1976).

Sabalenka e Badosa, tra promesse di shopping e abbracci dopo la partita

Avversarie oggi in campo, nella vita di tutti i giorni Sabalenka e Badosa sono legate sauna profonda amicizia. Profonda amicizia messa in mostra anche oggi in campo tra sorrisi e abbraccia e che certamente non può essere messa in discussione da una sconfitta, nemmeno a questi livelli.

Il clima infatti è stato estremamente disteso per tutto il match, al termine del quale, durante l’intervista in campo, Aryna ha scherzato sul rischio che questa partita possa aver incrinato il rapporto della due, provando a farsi perdonare a modo suo: “Spero sia ancora mia amica (dice ridendo, ndr), sono certa che mi odierà per i prossimi uno o due giorni, ma posso sopportarlo, sono certa che dopo torneremo amiche e usciremo di nuovo insieme a fare shopping. Ti prometto Paula che andremo a fare shopping e pagherò io per tutto ciò che desideri!”.

Rientrate nello spogliatoio dopo il match, Aryna e Paula sono state viste chiacchierare e scherzare amichevolmente come se non fosse successo nulla appena minuti prima. Probabile che Sabalenka non dovrà aspettare nemmeno quel giorno o due per “ricucire” il rapporto con Paula, anche se ora sarà certamente obbligata a mantenere la promessa di shopping.

Il connubio Sabalenka-Sinner

Nello sport si sa, la scaramanzia ha il suo ruolo, ed è quindi lecito che la finale raggiunta da Sabalenka alimenti anche le speranze del nostro Jannik Sinner. Nel 2024 i due giocatori ai vertici dei rispettivi ranking hanno infatti condiviso tantissimi trionfi a partire proprio dall’Australian Open vinto l’anno scorso da entrambi (Cincinnati, US Open e Wuhan/Shanghai gli altri titoli vinti dai due).

E chissà che questo tandem vincente non si possa rivedere anche nel 2025. Aryna il primo passo lo ha già fatto arrivando a giocarsi il titolo all’Australian Open questo sabato. Sinner invece proverà a strappare il pass per la finale contro Ben Shelton nella giornata di venerdì 24 gennaio, magari con ancora più convinzione dopo la vittoria della bielorussa.