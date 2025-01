Australian Open, Sabalenka tifa Sinner e sorprende parlando già di ritiro: “Voglio un figlio”

A sorpresa la 26enne Sabalenka ha già parlato del ritiro, svelando di non voler aspettare troppo per mettere su famiglia: ora però è concentrata sull'Australian Open, dove fa il tifo per Sinner

Nonostante abbia solamente 26 anni e si trovi nel momento migliore della sua carriera, Aryna Sabalenka ha sorpreso tutti parlando già di ritiro, svelando la sua volontà di prendersi una pausa dal tennis per mettere su famiglia prima di raggiungere i 35 anni. Intanto la sua ricorsa al terzo titolo agli Australian Open è iniziata con la netta vittoria su Sloane Stephens, confermando di essere la principale favorita al successo finale, così come a suo parere tra gli uomini lo è Jannik Sinner, per cui ha ammesso anche di fare il tifo, forse anche un po’ per scaramanzia.

Sabalenka: “Sento che il ritiro si avvicina”

A 26 anni Aryna Sabalenka sta vivendo forse il suo miglior momento in carriera: numero uno al mondo della classifica singolare femminile, imbattuta a livello slam sul cemento dalla finale persa nel 2023 allo US Open e favorita numero uno per l’Australian Open dove va a caccia del terzo titolo consecutivo.

Nonostante la giovane età, in un’intervista ad Australian Open TV la bielorussa ha già parlato di ritiro, consapevole che la carriera di un atleta non è infinita, svelando di volersi prendere anche una pausa dal tennis per mettere su famiglia prima prima di raggiungere una determinata età per poter tornare a competere nel circuito.

Queste le parole della n°1 WTA: “Essendo una sportiva professionista, sento che sta per avvicinarsi il mio ritiro dato che gli atleti si ritirano a 30 anni. Quando mi ritirerò? Non saprei, è una domanda difficile. Io vorrei avere famiglia, amo i bambini e spero di averne, ma non a 35 anni. Vorrei fare un figlio e tornare in campo perché voglio che veda quanto devi lavorare duro per raggiungere questo livello”.

La crescita di Aryna nella tenuta mentale

Al momento però il ritiro è certamente un pensiero secondario per Sabalenka, che è concentrata sul confermarsi per il terzo anno consecutivo campionessa all’Australian Open, dove ha debuttato oggi battendo senza troppi problemi – a parte un piccolo passaggio a vuoto nel primo set – un’altra campionessa slam, Sloan Stephens con il risultato di 6-36-2.

L’unico momento di difficoltà affrontato da Aryna si è verificato nel primo set, quando da 4-0 ha perso due volte consecutive il servizio ritrovandosi 4-3. Momento di difficoltà al quale la n°1 al mondo ha però reagito alla grande, anche grazie – come spiegato da lei nella conferenza stampa dopo la partita – alla crescita avuta negli ultimi anni nella tenuta mentale:

“Penso che sia una grande differenza se riguardo indietro anche a tre anni fa. Ai tempi mi sarei sentita frustrata dopo essermi ritrovata da 4-0 a 4-3 e con ogni probabilità avrei perso il primo set. Sono davvero contenta di aver migliorato la mia tenuta mentale, sono in grado di rimanere concentrata indipendentemente dal punteggio e dalla situazione”.

Sabalenka fa il tifo per Sinner agli AO

Se la favorita principale nel tabellone femminile dell’Australian Open è Sabalenka, in quello maschile molti vedono Jannik Sinner come l’uomo da battere, compresa Aryna, che in un’intervista a Tennis Channel ha rivelato di fare il tifo per l’altoatesino e di considerarlo il favorito alla vittoria finale. Magari nell’affermazione della bielorussa c’è anche un po’ di scaramanzia, un po’ di speranza che possa ripetersi quanto accaduto nel 2024, quando lei e il n°1 ATP hanno condiviso tanti trofei importanti, vincendo entrambi Happy Slam, US Open, i 1000 di Cincinnati e quelli cinesi di Wuhan e Shanghai che si tengono nella stessa settimana dell’anno.