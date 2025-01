Australian Open, Sinner-Shelton: la semifinale contro il “big server”. I precedenti, l’orario e dove vederla in tv

Jannik Sinner sfida il tennista statunitense numero 20 del ranking ATP nella semifinale di Melbourne con il match in programma alle ore 9.30 italiane

Una partita per andare a caccia di un sogno. Jannik Sinner arriva alla semifinale con Ben Shelton con la voglia di provare a replicare l’impresa compiuta nel 2024. Ma quello contro lo statunitense non sarà una partita semplice con Ben che proverà a prendere lo “scalpo” del terzo italiano nel corso del match di domani.

Sinner-Shelton: i precedenti e le insidie

Una sfida complicata per Jannik Sinner. Ben Shelton è il giocatore statunitense che appare maggiormente in crescita e destinato a ottenere grandi risultati. Nel corso di questi Australian Open ha vestito anche i panni di “bestia nera” per l’Italia visto che ha eliminato prima Lorenzo Musetti e poi Lorenzo Sonego nei quarti di finale del torneo. Ben fa parte della categoria “big server”, cioè tra i giocatori più potenti al servizio. E sarà proprio questa una delle chiavi del match, Jannik dovrà tirare fuori tutte le sue migliori qualità in risposta per provare a disinnescare la migliore arma del suo avversario.

Sono cinque i precedenti tra Sinner e Shelton con l’azzurro che in questo momento è in vantaggio per 4-1. Lo statunitense ha vinto lo scontro diretto a Shanghai nel 2023 in tre set, poi si è arreso nelle sfide successive nel 2024: a Vienna, Indian Wells, Wimbledon e ancora a Shanghai.

Sinner sfida Shelton: orario e dove vedere la semifinale

La semifinale tra Sinner e Shelton si giocherà venerdì 24 gennaio alla Rod Laver Arena alle 9.30 italiane. Il match sarà trasmesso in diretta da Eurosport che dette i diritti dell’evento ma la diretta è assicurata anche dai canali dell’emittente sulle piattaforme di Dazn e Sky, oltre che ovviamente da Discovery+.

Djokovic-Zverev: in campo alle 4.30

Ad aprire il programma delle semifinali agli Australian Open ci sarà la sfida che vede opposti Novak Djokovic ad Alexander Zverev. Il serbo vuole mettere in cascina l’ennesimo slam della sua straordinaria carriera mentre il tedesco va a caccia del primo trionfo in un Major. Alla vigilia piccolo campanello d’allarme per Nole che ha deciso di rinunciare all’allenamento in programma oggi per recuperare dopo l’infortunio subito nel corso del match con Carlos Alcaraz ma domani sarà sicuramente della partita. Match in programma alle 4.30 ora italiana.