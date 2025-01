Australian Open, allarme Djokovic: salta l’allenamento. Ivanisevic esalta Sinner ma scommette su Nole

Il tennista serbo aveva in programma un allenamento alle 14 (ora di Melbourne) ma ha deciso di non scendere in campo dopo l’infortunio subito con Alcaraz. Ivanisevic: “Sinner? Il migliore al mondo”

Allarme Djokovic a Melbourne. Il tennista serbo che si prepara ad affrontare Sasha Zverev nella semifinale degli Australian Open continua a risentire dell’infortunio patito nel corso del match contro Carlos Alcaraz e ha deciso di rinunciare alla sessione di allenamento in programma oggi.

Niente allenamento, solo recupero

Per far scattare un vero e proprio allarme forse serve qualcosa di più, ma un piccolo campanello suona comunque. Novak Djokovic ha infatti deciso di rinunciare all’allenamento in programma nel primo pomeriggio di Melbourne. La fatica e l’infortunio subito nel corso del match dei quarti di finale contro Carlos Alcaraz continuano a farsi sentire. Alle 14 (ora di Melbourne) era in programma il suo allenamento con tanto di campo prenotato ma il serbo ha deciso di rinunciare e di provare a recuperare tutte le energie in vista della semifinale contro il tedesco Zverev.

Riposo extra per Nole, la sua esperienza e la conoscenza del suo corpo e delle fatiche che uno slam comporta non fanno ancora preoccupare i fan del serbo. Djokovic ha sempre dimostrato di avere una straordinaria gestione delle sue energie ma è in dubbio che le fatiche di Melbourne ora comincino a farsi sentire e quello contro Zverev potrebbe essere uno spartiacque per il suo futuro.

Ivanisevic scommette su Nole

Alla vigilia delle semifinali degli Australian Open, a provare a fare una previsione ci pensa Goran Ivanisevic, ex tecnico di Djokovic: “E’ un genio, un perfezionista che vuole essere sempre al 100%. Una cosa che va bene un giorno, non va bene per il giorno successivo – ha dichiarato il croato in un programma degli Australian Open – Con lui ho dovuto imparare a essere sempre sul pezzo, per me è impressionante vedere come si prende cura del suo corpo. Se dei Big 3 è quello che si è infortunato d meno è anche dovuto a questo”.

L’ex tecnico del serbo si lancia anche in una previsione in vista delle semifinali: “In questo momento Sinner è il favorito ed è il miglior giocatore al mondo in questo momento ma Novak è Novak. Se c’è lui sul campo io scommetto sempre i miei soldi su di lui”.

Il caso Rybakina

Dopo aver chiuso la sua partnership con Djokovic, Goran Ivanisevic ha chiuso anche quello con la tennista kazaka Rybakina, una delle grandi deluse del torneo femminile. L’annuncio della separazione, dopo pochi mesi di collaborazione, è arrivato proprio del coach croato con un annuncio molto freddo. Del resto sembra non essere mai scoccata veramente la scintilla tra i due e di sicuro il ritorno nel team del controverso Vukov (al centro di un’indagine della WTA per la condotta nei confronti delle sue giocatrici) non ha di certo aiutato la causa. La sensazione è che Goran non abbia accettato la presenza nel team di Vukov e abbia deciso di farsi da parte.