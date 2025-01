Alcaraz non crede all’infortunio di Djokovic: un video lo incastra. E arriva la stoccata di Bertolucci

Alla fine del terzo set lo spagnolo mima l’infortunio di Nole, parla con la sua panchina e dà l’impressione di non credere alle condizioni del suo avversario. Anche l’ex capitano di Davis ha qualche dubbio

Un successo che consacra ancora di più la leggenda di Novak Djokovic ma come spesso sta accadendo nel mondo del tennis rischia di portare con sé anche un carico di polemiche. Il serbo elimina Carlos Alcaraz nei quarti di finale degli Australian Open dimostrando che nonostante la carta di identità è ancora uno con cui tutti devono fare i conti.

L’infortunio di Nole

Il serbo è riuscito a conquistare la vittoria in 4 set, dopo aver perso il primo in cui sembrava in difficili condizioni fisiche per un problema alla gamba. Djokovic ha deciso di ricorrere a un medical timeout, ha passato diversi minuti nello spogliatoio e poi dopo il match ha rivelato che il farmaco che gli è stato dato ha funzionato e ha potuto continuare il match.

Il video di Alcaraz

Dopo il primo set Carlos Alcaraz sembrava in totale controllo del match, poi magari anche complice quella pausa l’inerzia del match è passata nelle mani di Nole che ha sfruttato i tanti errori di uno spagnolo che soprattutto in risposta ha vissuto una giornata particolarmente complicato. A fine partita ci sono abbracci e complimenti ma ora emerge un video che rischia di alzare il livello della polemica.

Le immagini riprese nel corso della pausa alla fine del terzo set mostrano Alcaraz che si tiene la gamba destra come a mimare l’infortunio di cui è stato vittima il serbo, si siede e poi si rialza ancora a mimare lo stesso movimento mentre parla con la sua panchina. Carlitos appare particolarmente frustrato e nel video sembra non credere all’infortunio del suo avversario.

Le parole di Alcaraz

A fine partita però Alcaraz si concentra solo sulla sua partita e sugli errori commessi: “Oggi mi sentivo come se stessi controllando la partita. L’errore più grande è il mio. Nel secondo set ho alzato ancora il livello per spingerlo al limite ancora di più, avevo visto che aveva problemi a muoversi ma non sono riuscito a spingere al massimo. Poi penso che abbia cominciato a sentirsi meglio e ha giocato a un livello incredibile. Quando vedi il suo avversario che soffre a livello fisico cerchi di rimanere concentrato ma forse non colpisci la palla nel modo in cui la colpivi prima, pensi sia più facile e ti adagi”.

I dubbi di Bertolucci

La partita tra Alcaraz e Djokovic complice l’orario favorevole per l’Italia è stata seguitissima anche dai fan italiani, un match bellissimo tra due dei migliori giocatori al mondo che ha attirato tantissima attenzione. E sui social si è parlato tanto anche dell’infortunio di Novak, un utente scrive: “Anche menomato dal punto di vista fisico sta dimostrando una comprensione del gioco superiore a chiunque trasformando un’avversità fisica in una situazione di vantaggio” e arriva la risposta di Bertolucci che forse ha qualche dubbio: “Menomato? Una fatica bestiale. Se non avesse fatto fatica? 6-1, 6-1, 6-1”.

