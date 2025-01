Australian Open, il fascino di Sinner secondo Gramellini: dopo il malore Jannik torna ad allenarsi col sorriso

Sembra essere passato lo spavento per il malore accusato ieri contro Rune da Sinner, tornato ad allenarsi col sorriso lontano dal pubblico: l'elogio di Gramellini al campione Jannik

Vittima di un malore nel terzo set, ieri lunedì 20 gennaio contro Holger Rune Jannik Sinner aveva fatto temere il peggio ai suoi tifosi, salvo poi stringere i denti e superare quel momento di estrema difficoltà conquistando poi il pass per i quarti di finale dell’Australian Open. Quella partita l’ha seguita anche Massimo Gramellini, che nella sua rubrica Il Caffè sul Corriere della Sera ha spiegato quello che secondo lui è il fascino del campiona altoatesino.

Intanto i problemi accusati contro Rune sembrano già essere acqua passata per Sinner, tornato subito ad allenarsi in vista del quarto di finale con Alex de Minaur mostrando un rassicurante sorriso.

Gramellini su Sinner: “L’ho visto dominare e sbiancare”

Assistere alla partita tra Jannik Sinner e Holger Rune per i tifosi azzurri è stato un po’ come fare un giro all’alba sulle montagne russe. Se n’è accorto anche Massimo Gramellini, che nel suo Caffè – la rubrica che cura per il Corriere della Sera – ha riassunto al meglio l’andamento altalenante dell’incontro: “L’ho visto dominare la partita e sbiancare in viso, saltare su ogni palla e tremare come una foglia, annichilire l’avversario e chiedere aiuto al medico.

Non facevi in tempo a gioire per un colpo che illuso volto sofferente ti induceva a temere che si sarebbe ritirato da un momento all’altro. Invece non si è ritirato manco per niente e la sua mente fortissima ha volutamente ignorato i segnali di debolezza del corpo guidandolo in qualche modo al traguardo”.

Il fascino contrastante di Sinner secondo Gramellini

Il match contro Rune, secondo Gramellini, ha messo in evidenza il fascino di Sinner, un campione umano, e che come tale racchiude dentro di sé caratteristiche anche contrastanti: “Intorno alle sette e mezza, mentre lui ammetteva davanti ai microfoni di avere avuto ‘qualcosina’ e io facevo finalmente colazione, mi sono convinto che il fascino di questo campione stia proprio in due parole contrastanti: potenza e precarietà”.

Sinner, sorrisi e allenamenti dopo il malore

Intanto la paura dopo il malore accusato ieri contro Rune sembra essere già alle spalle per Jannik, che nel pomeriggio australiano di oggi martedì 21 gennaio, è sceso in campo per allenarsi con il proprio team lontano da occhi indiscreti in vista del quarto di finale contro Alex de Minaur.

Secondo quanto riporta da La Gazzetta dello Sport, Sinner avrebbe palleggiato con Simone Vagnozzi e Darren Cahill senza però forzare troppo i colpi. Il tutto in un clima estremamente sereno, come testimonia la reazione scherzosa del coach italiano dopo un proprio errore, in seguito al quale ha buttato a terra la propria racchetta, con gli altri componenti del team che sono scoppiati a ridere per il plateale gesto di Vagnozzi.