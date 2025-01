AO, Djokovic batte Alcaraz e vola in semifinale: Nole rinasce grazie a un farmaco, Carlos litiga con l’arbitra

Andato vicino al ritiro dopo il primo set, Djokovic è risorto grazie all'intervento del medico e ha battuto un Alcaraz estremamente nervoso: sarà semifinale contro Zverev

Nonostante i problemi fisici all’anca accusati a inizio match, è Novak Djokovic ad aggiudicarsi il quarto di finale più atteso di questo Australian Open contro Carlos Alcaraz, apparso molto teso e soprattutto nervoso, tanto da finire per litigare con la giudice di sedia. Nole vola dunque in semifinale, dove dovrà vedersela contro Alexander Zverev.

Djokovic-Alcaraz: Carlos vince il primo set. Problemi fisici per Nole

Affrontare Novak Djokovic sulla Rod Laver Arena non è mai una sfida banale, per nessuno, nemmeno per Carlos Alcaraz, evidentemente teso nei primi game dell’incontro, in cui finisce per farsi strappare immediatamente la battuta.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Subìto il break, lo spagnolo ha un moto di reazione che gli permette di riportarsi subito in parità e di comandare con maggiore facilità gli scambi, anche grazie ai problemi fisici accusati da Nole all’anca, che gli impedisce di essere reattivo nei movimenti. Alcaraz non s’interroga più di tanto sulle condizioni dell’avversario che appare a un passo dal ritiro e sfrutta il suo momento di difficoltà per strappare un break nel nono gioco e poi chiudere al servizio il primo set sul 6-4.

Djokovic supera i problemi fisici e ribalta Alcaraz

Terminato il primo set Djokovic chiede subito l’intervento del medico, che gli offre un medicinale che porta subito i suoi frutti. Il serbo infatti riprende a muoversi come una gazzella e strappa immediatamente la battuta ad Alcaraz, che dopo essersi riportato in parità nel quinto game, crolla malamente al servizio nel decimo gioco, regalando di fatto il parziale a Nole.

L’esito del secondo set sembra demoralizzare Alcaraz, che nel terzo non riesce a impensierire Nole e si trova costretto a salvare palle break nei primi due turni di battuta, subendo poi due break consecutivi in favore del serbo, intervallati da un illusorio controbreak dello spagnolo, che paga l’aggressività in risposta di Djokovic.

Tra problemi fisici e l’anagrafe che gli ricorda costantemente come ormai non sia più un ventenne al picco della carriera, Novak è consapevole di dover chiudere il prima possibile l’incontro per evitare che si allunghi fino al quinto set, dove il favorito diventerebbe inevitabilmente Alcaraz, ben più fresco e pimpante fisicamente.

Per questo motivo Djokovic non indugia e sfrutta il momento no dello spagnolo per mettere a referto il terzo break consecutivo e indirizzare l’ultimo parziale. Nel finale Nole deve faticare per contenere il tentativo di rientrare nel match di Carlitos annullando ben tre palle break in due game differenti, ma alla fine riesce a chiudere l’incontro senza passare dal quinto set.

Carlos litiga con la giudice di sedia

Durante tutto l’incontro, ma soprattutto dopo il primo set, Alcaraz è apparso molto nervoso, tanto da arrivare a litigare con la giudice di sedia nel secondo set sul risultato di 3-1 in favore di Nole. Tutta “colpa” di una chiamata in ritardo su un net colpito da Djokovic col servizio.

Subito dopo la chiamata dell’arbitra, arrivata qualche secondo dopo che la pallina ha sfiorato la rete, infatti Carlos è corso immediatamente verso il centro del campo per lamentarsi veementemente, accusando l’arbitra di aver favorito il serbo, che ha dall’altra parte del campo ha guardato la scena con uno sguardo di ghiaccio: “Non discuto se ha preso il net o no, ma l’hai chiamato cinque secondi dopo, è da pazzi. L’hai fatto solo perché si è fermato lui“.

Nole acciaccato ma in semifinale contro Zverev

Nell’intervista post partita, Nole ha confermato di aver accusato dei problemi fisici che lo stavano limitando molto e di essere riuscito a superarli solamente grazie al farmaco datogli dal medico al termine del primo set. Resta da capire l’entità del problema, se si è trattato semplicemente di un fastidio che passerà nel giro di poche ore o se invece rischierà di compromettere la prestazione di Djokovic in semifinale contro Alexander Zverev.

La semifinale – che per fortuna di Nole si disputerà venerdì, lasciandogli dunque tre giorni per recuperare – sarà la tredicesima sfida tra i due, con Djokovic che comanda gli scontri diretti con 8 successi, compresi i tre nelle uniche sfide slam che li hanno visti protagonisti.

Australian Open: il tabellone completo