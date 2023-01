Australian Open, Sabalenka centra la prima finale in uno Slam

26-01-2023 13:34

La finale degli Australian Open sarà Rybakina – Sabalenka. La bielorussa si è imposta sulla sorpresa del torneo, la polacca Linette e ha conquistato così la sua prima finale in una prova dello Slam.

La Sabalenka ha fatto un po’ più di fatica nel primo set per poi far venire fuori la sua forza e il suo agonismo. Linette, reduce da un torneo stellare, esce a testa alta sconfitta per 7-6 (con un tiebreak giocato alla grande dalla Sabalenka), 6-2,

Proprio la Rybakina ha fatto “saltare” la finale tutta bielorussa eliminando l’Azarenka. La Sabalenka, a prescindere dal risultato nel match di sabato è già certa del secondo posto nel ranking WTA: supera Pegula e Jabeur.