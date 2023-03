Circa 50 azionisti della Juve si sono costituiti parte civile contro il club, la testimonianza commossa di Antonella Montesel

30-03-2023 12:12

Nelle pieghe del processo alla Juventus, ramificato nei vari filoni, si è aggiunta anche la grana legata ai piccoli azionisti, raffigurati da Codacons e Siti. La richiesta di quest’ultimi è stata quella che la Juve venisse menzionata come responsabile civile insieme alla società di revisione Ernst&Young, la quale ha approvato i bilanci considerati falsati dall’accusa. Diversi i capi di accusa imputati alla Vecchia Signora, che vanno dalle false comunicazioni sociali, all’ ostacolo della vigilanza, fino all’ aggiotaggio e alle false fatturazioni. Nel frattempo, il Gup ha accolto l’istanza e rinviato l’udienza al 10 maggio, quando verranno valutate tutte le parti civili, tra cui anche la Consob, che si è costituita parte civile.

Juventus, sono 50 gli azionisti che si sono costituiti parte civile

Sono circa 50, dai 30 iniziali, gli azionisti che si sono costituiti parte civile, giacchè l’evento sportivo diventa finanziario quando un club si quota in Borsa. Tutti avevano acquistato azioni della Juve sul presupposto che i bilanci fossero regolari e che la Consob non aveva fatto problemi. La Juve però avrebbe ostacolato la Consob nel controllo dei bilanci e poi è venuto fuori che ci sarebbero stati falsi in bilancio.

Juventus, la testimonianza di una donna che ha perso tutti i suoi soldi

Tra questi 50 c’è Antonella Montesel, una donna che racconta la sua testimonianza a tvplayofficial, la trasmissione sportiva trasmessa su twitch e condotta da Marco Giordano. Con la voce rotta dall’emozione spiega la Montesel: “Purtroppo ho investito nelle azioni della Juve, una cifra consistente: più di 100mila euro ed ho perso quasi tutto, il 90%. Il prezzo di quando le ho acquistate era una cifra poi il titolo è andato sempre più calando ed ha perso tutto il suo valore. Il rischio di chi investe in Borsa c’è sempre ma non in questo modo, la Juve godeva della fiducia di tifosi e investitori, prima di questa storia mai mi sarei immaginato che il titolo avesse una simile caduta”

“L’amarezza è tanta, nonostante i presupposti fossero buoni e si potesse dare fiducia a questo titolo è arrivata questa enorme delusione. E’ una cosa esplosa in breve tempo, il titolo ha iniziato ad andar giù e non è più risalito. E’ ovvio che tutto è legato ai comportamenti della società. Spero nella giustizia, purtroppo ho bruciato i risparmi di una vita”.

“A leggere quello che scrivono i giornali montano la rabbia perché pensi alla Juve, alla sua storia, agli Agnelli, che delusione. Se Gianni Agnelli fosse qui si rivolterebbe nella tomba, hanno tradito non solo i tifosi ma il popolo italiano che ha sempre avuto fiducia nei valori di quella famiglia, nella loro serietà, in quello che hanno fatto per l’Italia”

Juventus, l’avvocato Barbieri spiega perché possono recuperare i soldi

L’avvocato Barbieri, collegato via twitch, spiega: “Noi come Codacons tuteliamo tanti azionisti anche di altre società e di banche, li abbiamo costituiti parte civile e spesso siamo riusciti a recuperare buona parte dei soldi persi. Se vengono presentati bilanci corretti uno decide cosa fare, se non sono corretti le cose cambiano, le regole del gioco saltano e non si può colpevolizzare gli investitori. Noi non diamo sentenze di colpevolezza, sarà il Processo a dimostrare chi ha bisogno di essere risarcito”

L’avvocato Castronuovo, infine, ha aggiunto: “Si sa che si tratta di un investimento volatile, se la Juve avesse vinto la Champions il titolo sarebbe decollato ma se agganciamo la cosa alla questione dei bilanci è diverso, se sono stati truccati bisognerà vedere in che misura incide sull’azionariato. E’ tutto prematuro per ora”