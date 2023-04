Bagarre Champions League: 6 squadre in 9 punti per 3 posti

La vittoria dell'Atalanta contro la Roma e la contemporanea sconfitta della Lazio con il Torino ha accorciato la classifica nelle prime posizioni

25-04-2023 11:38

Conoscete la tabellina del 3? Potrebbe tornare molto utile per fare i conti lassù in testa. L’ultimo turno di Serie A, infatti, ha rimescolato le carte e accorciato la classifica. È tornata in corsa l’Atalanta, grazie al 3-1 alla Roma, mentre la seconda in classifica – la Lazio – è incappata in una sconfitta dopo due mesi, fermando la sua corsa ma non subendo il sorpasso perché la Juventus, a sua volta, è incappata nella terza sconfitta consecutiva. Quindi, abbiamo 6 squadre, racchiuse in 9 turni, che si giocano 3 posti per la Champions.

Corsa Champions League. lombarde alla riscossa

Hanno frenato le romane e hanno accelerato le lombarde in questo turno. Il Milan ha liquidato il Lecce per 2-0 grazie a un super Leao, l’Inter è tornata a splendere anche in campionato con il 3-0 di Empoli ispirato da Lukaku. I due attaccanti hanno riavvicinato così la quarta posizione, occupata ora dalla Roma, che è caduta a Bergamo, a pari merito con il Milan. Proprio la squadra di Gasperini intravvede di nuovo l’Europa che conta. La meglio piazzata rimane comunque la Lazio, pur avendo conosciuto l’onta della sconfitta in casa contro il Torino.

Al momento la classifica dalla seconda alla settima posizione è questa: Lazio 61 punti, Juventus 59 punti, Milan e Roma 56 punti, Inter 54 punti, Atalanta 52 punti. Tutto molto fluido, ancora.

Corsa Champions League: che incontri nel weekend

Il calendario può aiutare ad aumentare la bagarre. Nel prossimo turno, infatti, sabato alle 18 all’Olimpico ci sarà Roma-Milan, un vero e proprio spareggio per il terzo posto che potrebbe avvantaggiare l’Inter, a sua volta impegnata in uno scontro diretto con la Lazio domenica alle 12:30. A proposito, a questa partita guarda anche il Napoli che potrebbe aritmeticamente cucirsi sul petto il terzo scudetto della sua storia.

L’Atalanta va invece a Torino contro i granata che hanno appena fatto lo scherzetto alla Lazio e che inseguono ancora l’Europa minore. La Juventus, a sua volta, va a Bologna, contro un’altra avversaria ancora in corsa per le coppe. Non abbiamo ancora considerato poi che la Juve è tuttora a rischio penalizzazione, il che potrebbe ulteriormente complicare la corsa Champions.

Champions League: il calendario decide le magnifiche tre

Sarà presumibilmente proprio il calendario più o meno duro a decidere chi saranno le tre elette che faranno compagnia al Napoli nella prossima Champions League. Che potrebbe anche averne cinque di rappresentanti italiane se Inter o Milan alzeranno al cielo la Coppa dalle grandi orecchie.

Snodi importanti nelle prossime settimane, si annunciano particolarmente elettrizzanti. Alle 34esima giornata avremo ben tre scontri diretti: Milan-Lazio, Roma-Inter e Atalanta-Juventus. Alla 36esima il Napoli, probabilmente sazio di feste, affronterà l’Inter. Una settimana dopo ecco Inter-Atalanta e Juventus-Milan. Quando mancherà più solo una giornata alla fine del campionato e i giochi, chissà, potrebbero anche essere fatti.