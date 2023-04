La classifica senza errori arbitrali, 31ma giornata: falsato big match

Errore clamoroso in serie A, tecnico su tutte le furie

È Lazio-Torino il big match falsato. Biancocelesti penalizzati per la mancata concessione di un rigore apparso piuttosto solare per trattenuta di Singo su Hysaj, al 13′ del primo tempo. Reiterate le proteste di Sarri e dei calciatori della Lazio nei confronti dell’arbitro Ghersini, col talent arbitrale di Dazn che condivide: “Hysaj accentua ma il penalty poteva starci”. Altro errore nel finale: Gravillon, già ammonito, è graziato dal secondo giallo. In questo caso, però, con pochi minuti al termine della gara per il nostro regolamento non può trattarsi di errore determinante.

Arbitri: focus sulle altre partite della 31ma giornata

E Juventus-Napoli? Anche la Vecchia Signora si è lamentata del direttore di gara, Fabbri, con Allegri che ha addirittura abbandonato anzitempo lo Stadium, salvo poi tornare sui suoi passi. Proteste ingiustificate. L’errore più grave di arbitro e Var è la mancata espulsione di Gatti per lo schiaffo a Kvaratskhelia. C’è anche il fallo di Milik su Lobotka all’inizio dell’azione del gol annullato a Di Maria. Quanto alle altre partite, proteste del Bologna per l’arbitraggio di Mariani a Verona, ma i principali moviolisti assolvono il fischietto di Aprilia. Bene anche Sacchi in Monza-Fiorentina, nonostante la mancata concessione di un secondo penalty ai brianzoli nel finale.

La classifica senza errori arbitrali di Serie A

Ecco la classifica di Serie A 2022-2023 senza errori arbitrali, aggiornata al netto di tutte le sviste determinanti dei fischietti:

class

reale diff

punti class

virtuale NAPOLI 78 NAPOLI +2 76 LAZIO 61 LAZIO – 61 JUVENTUS 59 ROMA -4 60 MILAN 56 JUVENTUS – 59 ROMA 56 MILAN – 56 INTER 54 ATALANTA +2 50 ATALANTA 52 INTER +4 50 BOLOGNA 44 FIORENTINA -5 47 UDINESE 42 MONZA -1 42 FIORENTINA 42 TORINO – 42 TORINO 42 UDINESE +3 39 MONZA 41 SASSUOLO +2 38 SASSUOLO 40 BOLOGNA +6 38 SALERNITANA 33 SALERNITANA +1 32 EMPOLI 32 SPEZIA -4 31 LECCE 28 LECCE -2 30 SPEZIA 27 EMPOLI +5 27 VERONA 26 VERONA – 26 CREMONESE 19 CREMONESE -1 20 SAMPDORIA 17 SAMPDORIA -2 19

IL REGOLAMENTO

Questa classifica è stilata sulla base di quello che avviene in campo, in occasione di episodi decisivi e che possono determinare direttamente il risultato, come i gol convalidati o annullati, i rigori concessi o non concessi, un’espulsione esagerata o ingiusta a tanti minuti dalla conclusione del match. Non sono considerate le variabili non direttamente determinanti, come i cartellini gialli, i falli veri o presunti avvenuti nell’azione precedente a quella che ha portato a un gol, le rimesse laterali, i corner contestati, un’espulsione contestata in zona Cesarini, ecc. In caso di parità di punti tra due o più squadre, è premiata quella che ha subito più penalizzazioni nell’arco del campionato.

L’Albo d’oro del Campionato di Serie A senza errori arbitrali di Virgilio Sport

Ecco i vincitori dello speciale campionato di Virgilio Sport, giunto alla sua quarta edizione.

2019-20: Inter

2020-21: Inter

2021-22: Milan