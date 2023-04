Lazio, Sarri è una furia: "Questo arbitro va fermato"

Il tecnico dei biancocelesti: "Tanti episodi contro di noi"

Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri a Dazn si è scagliato contro l’arbitraggio dopo il ko con il Torino: “L’arbitraggio è stato discutibile, bisogna fare un plauso ai ragazzi perché non sono andati fuori di testa, con questo tipo di arbitraggio si può finire la partita in 10 o in 9. Abbiamo avuto la sfortuna di andare sotto e la gara poi si è complicata, ma a livello caratteriale abbiamo fatto la partita”.

Il mister toscano ha contestato apertamente l’arbitro Ghersini: “Se parliamo degli episodi non si può fare una puntata sola, ma una serie. Ci ha fatto innervosire tutto, la valutazione dei falli, le ammonizioni. Hanno fatto una sostituzione perché un giocatore andava espulso, se ne sono accorti loro dalla panchina, non se ne è accorto lui in campo. Spero lo fermino, è un arbitro da fermare: se non succede sono preoccupato”.

Sul ko dopo due mesi e mezzo: “Eravamo meno brillanti del solito, abbiamo fatto una settimana con un carico di lavoro pesante, volevamo mettere un po’ di benzina in vista di questo finale. Il cambio di temperatura degli ultimi giorni ci ha un po’ penalizzati, ho visto quantità di corsa anziché qualità”.