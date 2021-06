Bagnaia attacca i piloti della MotoGp: "Uguale alla Moto3"

Un deluso Francesco Bagnaia(solo 10° nelle qualifiche) ha analizzato il risultato deludente: “In quello successivo, Nakagami è caduto davanti a me, quindi è stato impossibile fare un giro pulito oggi per me, ma perché c’erano troppi piloti lenti in traiettoria. E’ una cosa che non vorrei vedere, perché mi è sembrato di vedere le qualifiche della Moto3. Parliamo sempre di sicurezza e di quello che non dovrebbero fare in Moto3, poi oggi lo hanno fatto tanti piloti di MotoGP”.

Bagnaia insiste nella polemica: “Io non chiedo mai che vengano penalizzati gli altri piloti, perché tutti facciamo degli errori, ma oggi la situazione era molto chiara da vedere. Ci sono tante immagini di piloti che procedono lentamente, ma lo si può vedere anche nei tempi. Non è difficile dire che meriterebbero delle penalità, ma non sono io la persona che deve decidere queste cose”.

Ora testa alla gara: “Domani cercherò di fare la miglior partenza possibile, ma dovrò anche usare un po’ di fantasia per provare a sorpassare, perché sarà importante non prendere troppo gap dai primi all’inizio. Se Zarco riuscirà a mettersi davanti, il suo passo non è dei migliori, quindi potrebbe rallentare un po’ il gruppo”.

OMNISPORT | 19-06-2021 20:47