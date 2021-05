Bagnaia: "Ducati unita, ma siamo tutti avversari"

Francesco Bagnaia è il presente e il futuro della Ducati, ma la scuderia italiana può disporre di diversi protagonisti. Il 24enne torinese è contento della concorrenza ma non guarda in faccia a nessuno: “E’ bello che diverse Ducati siano davanti. E ci aiuta anche a spingerci un po’ di più a vicenda, ad avere un feeling migliore, magari a copiare i dati di un altro che è più forte in questo momento. È più facile ed è bello così. Sono però tutti avversari e quindi piloti che devono essere battuti. Quindi penso che non abbia molta importanza con chi combatti per il campionato del mondo“.

Prossima gara al Mugello e la Ducati vuole vincere in casa. In tanti si aspettano una sfida tutta interna alla Rossa tra Bagnaia e Miller come in F.1 avviene tra Bottas e Hamilton per la Mercedes: “Devo dire che Hamilton e Bottas sono due grandi piloti. Bottas non corre per finire secondo – ha risposto sorridendo Pecco -. In questo caso è secondo, ma solo perché Hamilton è il più forte di tutti. Da parte mia, sono felice di avere un pilota come Jack per compagno di squadra. Perché questo è sicuramente un incentivo per crescere“.

Un Jack Miller che vorrà onorare fin da subito il rinnovo del contratto con la Ducati. Dopo la firma, l’australiano ha voluto ringraziare il team per la fiducia: “Sono davvero felice di poter continuare la mia avventura con il Ducati Lenovo Team per un’altra stagione! Vestire questi colori è davvero un onore per me ed essere riuscito a vincere le ultime due gare con la Desmosedici GP è stato davvero un sogno! Ciò non sarebbe stato possibile senza il grande supporto che ho sempre ricevuto da Ducati e da tutta la squadra in questi ultimi mesi e voglio ringraziare Gigi, Paolo, Davide e Claudio per la fiducia che hanno sempre riposto in me. Adesso posso concentrarmi esclusivamente sulla stagione in corso: siamo quarti in classifica, non distanti dai primi, ed il campionato è ancora molto lungo. Farò del mio meglio per proseguire in questo trend positivo e continuare a lottare per il titolo. Forza Ducati!”

OMNISPORT | 25-05-2021 16:58