Bagnaia: "Era tanto tempo che non mi arrabbiavo con la Ducati"

Il pilota campione del mondo: "Non riuscivo a fare nulla la moto era troppo nervosa, tanto che era quasi pericoloso girare così".

23-06-2023 19:42

Dopo le libere di venerdì ad Assen, Bagnaia ha ammesso: “Era molto tempo che non mi arrabbiavo così con la moto. Non riuscivo a fare nulla la moto era troppo nervosa, tanto che era quasi pericoloso girare così. Sono molto contento del passo in avanti compiuto: di passo sono stato veloce, ed il time attack è venuto bene nonostante un giro non eccelso. Ho finito la giornata con delle buone sensazioni”.

“Ho scelto l’assetto dell’anno scorso, ma la GP23 è diversa e quindi non ha funzionato – continua Bagnaia -. Pensavo di trovarmi meglio sin da subito. Non sentivo abbastanza carico sulle gomme, così abbiamo dovuto trovare un modo per metterci peso: sono contento di esserci riuscito. Era importante essere nei primi dieci, e ci sono riuscito. Sinceramente avrei proseguito a lavorare come fatto finora in ogni caso, quindi senza fare il time attack al mattino, perché farlo non mi aiuterebbe a trovare il giusto assetto. Ovviamente quando le previsioni meteo prediranno pioggia faremo diversamente, servirà anche fortuna. Come detto in passato sarebbe bello che la P1 fosse una FP1, quindi una prova davvero libera, ma in quel caso ci serviranno più gomme”.