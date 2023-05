Bagnaia sul sorpasso di Marquez: "Arrabbiato per il metro di giudizio"

Il campione del mondo in carica dopo la sprint race: "Premetto che a me piace così, le gare sono così, i sorpassi bisogna farli anche molto aggressivi quando ci vuole".

13-05-2023 16:19

Al termine della sprint race di Le Mans, Bagnaia ha analizzato così il duro sorpasso di Marc Marquez nei suoi confronti: “Premetto che a me piace così, le gare sono così, i sorpassi bisogna farli anche molto aggressivi quando ci vuole. Mi fa arrabbiare il metro di giudizio, però amen. È stata una bella lotta, mi sono divertito. Speravo di vincere ovviamente ma i primi giri ho faticato e non sono riuscito a tenere il ritmo Jorge“.

Bagnaia dopo un inizio incoraggiante ha perso il ritmo: “I primi due giri non ho avuto problemi, poi ho faticato molto come se la temperatura della gomma dietro si fosse alzata moltissimo. Dopo quei quattro giri dietro a Marquez ho però ripreso il passo, stavo anche tornando su Binder. Domani servirà una strategia diversa con le gomme“.

Bagnaia ha concluso parlando della tattica da utilizzare in gara: “Qua i consumi della gomma non sono alti, abbiamo notato oggi he le gomme in tredici giri andavano bene. Jorge era veloce, la KTM usava invece tanto la gomma, sono dinamiche diverse. Domani sarà fondamentale partire con più calma”.