Bale saluta i tifosi del Galles: “Un onore giocare per voi”

Il calciatore ha annunciato che si ritirerà dal calcio e sul prato di Cardiff ha letto un messaggio per i fan

29-03-2023 16:09

Gareth Bale ha salutato i tifosi del Galles sul prato di Cardiff dopo aver annunciato il suo ritiro dal mondo del calcio. Questo il messaggio del fuoriclasse: “Voglio solo ricordare che onore è stato rappresentare questo Paese e giocare davanti ai migliori tifosi del mondo. Avete sostenuto me e la mia famiglia in tutte le difficoltà. Non vi ringrazierò mai abbastanza. Mi mancherà giocare davanti a voi, ma continuate a sostenere i ragazzi. Voi tifosi siete il calcio gallese, lo rendete così speciale, lo rendete quello che è oggi. Ovviamente, continuerò a incoraggiare la squadra insieme a voi. Grazie”.