Ballando con le stelle e Diletta Leotta:per Scardina momento buio

Quando a dissolvere un nuovo inizio si palesa l’ineluttabile, studiare l’avversario – con le sue doti tecniche e le qualità atletiche – non è abbastanza se è ancora sconosciuto. E allora si deve raccogliere oltre al coraggio, anche altro. Anche se sei un campione del ring, com’è Daniele “King Toretto” Scardina, chiamato a sostenere una prova nuova e assai più complicata delle precedenti.

Che Samuel Peron fosse positivo e, dunque, avesse contratto il coronavirus, era una indiscrezione che circolava sui social da qualche giorno, fino a quando la stessa Milly Carlucci ha deciso di confermare la situazione relativa ad alcuni personaggi del cast dell’edizione di Ballando con le stelle pronta a ripartire, dopo la sosta forzata causata dall’emergenza Covid.

“Abbiamo il risultato dei tamponi, siamo tutti negativi salvo Daniele Scardina – aveva affermato la conduttrice -. Ha passato le vacanze nella stessa zona in cui era Samuel Peron, lì come sapete c’è stato un focolaio importante. Daniele e Samuel non hanno sintomi importanti, quindi magari risolviamo anche questa situazione rapidissimamente”.

Così aveva dichiarato la presentatrice legata al brand del talent fin dal suo esordio, a cui la Rai ha affidato la conferma di quanto trapelato in precedenza.

Una manifestazione di solidarietà e di partecipazione condivisa e sostenuta e che, stavolta, mette alla prova un talento puro del pugilato come Scardina. Questa opportunità, arrivata quando ancora la relazione con la conduttrice e giornalista televisiva Diletta Leotta era serena, aveva proiettato il pugile milanese nell’intrattenimento televisivo ponendolo al centro di un progetto ambizioso e interessante. Fino all’avvento del Covid.

La pandemia ha prodotto le sue conseguenze, investendo anche le produzioni televisive bloccate de facto dalle restrizioni adottate per contenere il contagio e i relativi rischi. Nonostante i protocolli e le attenzioni mosse, quanto si è potuto fare per lasciare fuori dagli studi televisivi il coronavirus in alcuni casi non è bastato e anche Io e Te, condotto dal giornalista Pierluigi Diaco con Katia Ricciarelli ha dovuto chiudere in anticipo a causa della positività di una redattrice.

Settembre, quindi, doveva rappresentare un avvio promettente e importante per il campione – dopo una crisi mal vissuto e non spiegata da lui e dalla sua ex fidanzata. Oggi non vi è traccia di messaggi sul suo account ufficiale, sempre molto aggiornato.

Ma è anche un momento di evidente e tangibile complessità umana e professionale, dopo l’annuncio in questione. Anche Diletta ha scelto la via del silenzio e della discrezione, vista la delicatezza della condizione in cui versa Scardina. Solo pochi giorni fa era stato fotografato in Sardegna mentre parlava proprio con la Leotta.

“L’unico modo è crederci – ha scritto lo sportivo su Instagram -. Crederci più di ogni altra cosa. Mettici il cuore e credici. È dura, le circostanze molte volte sono lì pronte a buttarti giù e calpestarti. Ma tu continua ad andare avanti, ogni passo più forte che mai. Cercheranno di fermarti, di ostacolarti, ma tu continua. Il Signore ha qualcosa di speciale per ognuno di noi”.

VIRGILIO SPORT | 31-08-2020 14:54