Ballardini cancella Roma: "E' una gara che non esiste più"

Il tecnico della Cremonese: "Non ci deve essere tra Serie A e Coppa Italia, abbiamo buone qualità, in campo non ci dobbiamo nascondere".

03-02-2023 18:39

Quella casalinga contro il Lecce reduce da due capitomboli è per la Cremonese di Davide Ballardini, galvanizzata dalla qualificazione alle semifinali di Coppa Italia, la ghiotta opportunità di vincere per la prima volta in questa Serie A.

Sarà la terza panchina grigiorossa nel torneo per Davide Ballardini, che teme il dispendio di energie: “Non abbiamo avuto il tempo di gustarci una bella vittoria, perché la testa era già proiettata a domani: serviranno, al di là del modulo, compattezza, equilibrio, coesione. Mercoledì sera si è vista una squadra che voleva giocare quando aveva palla e voleva difendere altrettanto bene. Dobbiamo continuare a fare questo. In questo gruppo c’è una grande disponibilità e buona qualità, ha disputato buone gare contro grandi squadre. La nostra idea è ricercare il gioco: per giocare ti devi aprire, smarcare e avere campo. È fondamentale che ognuno di noi provi a mettersi in una posizione funzionale al gioco, tutti devono sempre essere preparati in campo, siano o meno vicino alla palla. Il Lecce è ordinato, l’importante è che non ci nascondiamo”.

L’allenatore romagnolo fa il punto su alcuni ragazzi: “Dessers è partito così così a Roma, poi è andato in crescendo e ha disputato una buonissima gara. Magari in campionato hai una tensione diversa, ma non dev’essere così: hai il dovere di giocare da squadra. La qualità dei ragazzi e la struttura societaria confermano a me e allo staff che possiamo lavorare bene Non ci saranno Acella, Buonaiuto, Lochoshvili e Quagliata: la partita di Roma non esiste più, con generosità, grinta e qualità dovremo richiamare il pubblico”.