Ballardini: "Dobbiamo migliorare come squadra"

30-10-2021 15:49

Davide Ballardini fa spesso riferimento al concetto di squadra nella conferenza stampa della vigilia della partita di campionato contro lo Spezia: “Se noi siamo squadra facciamo delle belle partite. Se invece la squadra non dà la forza ad ognuno allora abbiamo più difficoltà. In casa abbiamo chi ci vuol bene che ci spinge dal primo all’ultimo secondo e questo è uno stimolo per tutti a fare meglio”.

La forza dei lagunari: “Sono belli, compatti e solidi. Insieme riescono a mettere in difficoltà chiunque. Noi, che abbiamo dei giocatori di spessore, se riusciamo ad essere altrettanto chiari, compatti, solidi e aggressivi possiamo mettere in difficoltà non solo il Venezia ma chiunque viene ad incontrarci”.

