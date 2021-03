Ballardini: "Il Parma ha più armi di noi"

“Una partita impegnativa visto che incontreremo una squadra che ha una guida tecnica ben consolidata, si conoscono bene e stanno facendo molto bene soprattuto nelle ultime partite dove hanno fatto risultati importanti, anche se in alcune occasioni non sono stati nemmeno cosi fortunati”. Così il tecnico del Genoa Davide Ballardini presenta la sfida di domani sera col Parma che apre la ventottesima giornata di Serie A. “L’allenatore del Parma è lì da ormai 5 anni, eccetto per un breve periodo: non si possono paragonare 5 stagioni di lavoro con i 5-6 mesi del nostro lavoro qui al Genoa. Il Parma è bravo perché se non rimani compatto ti apre, può contare su attaccanti veloci e bravissimi nell’attaccare lo spazio mentre a centrocampo dispone di giocatori bravi nell’inserimento come Kurtic e Kucka. Hanno tante soluzioni di gioco in avanti, bisognerà essere bravissimi contro una squadra del genere. La classifica bisogna guardarla sempre; per conto mio il Genoa non ha mai mancato per quanto riguarda la prestazione, e questo è importante. A volte abbiamo sofferto di più e a volte di meno, ma nell’atteggiamento e nella prestazione non è mai cambiato.

