Ballardini 'minaccia' Pandev: "Se si ritira lo meno"

Altro risultato da incorniciare per il Genoa che, dopo il ritorno di Davide Ballardini in panchina, sta facendo registrare un rendimento da Champions League: piegato anche il Napoli di Gattuso e distacco sulla zona retrocessione che aumenta a nove punti, in attesa delle altre partite.

I due goal utili per trafiggere gli azzurri li ha segnati entrambi Goran Pandev: il primo con un piazzato sul primo palo dopo un errore in fase di costruzione degli avversari, il secondo con estrema freddezza sfruttando un assist al bacio di Zajc.

Proprio il nord macedone, in tempi non sospetti aveva annunciato il ritiro dalla scena agonistica, subito dopo la fine degli Europei a cui prenderà parte con la sua nazionale: una decisione mai andata giù a Ballardini che, al termine della gara di ieri, ha parlato così ai microfoni di ‘Sky Sport’. “Con Goran pensiamo a far bene fino al termine della stagione, poi se decide di ritirarsi lo meno. Non lo denuncio, ma lo meno (ride, ndr). Lui ha paura di me. Quando ha a che fare con degli uomini veri, un allenatore si sente sempre a proprio agio e riesce ad esaltare le caratteristiche dei singoli. Si dà e si riceve, alla base c’è gente di grande spessore”.

D’altronde, con un Pandev così ispirato e in fiducia, qualsiasi allenatore farebbe fatica ad accettare l’idea di non averlo più a disposizione in futuro: la speranza di Ballardini e dei tifosi del Genoa è che Goran ci ripensi.

OMNISPORT | 07-02-2021 10:11