Ballardini: "Sono arrabbiato, non preoccupato"

Il tecnico del Genoa Davide Ballardini ha parlato dopo la sconfitta per 3-2 del Genoa a Torino: “A me il Genoa non è dispiaciuto, nemmeno nel primo tempo. Purtroppo ci sono stati errori gravi nella fase difensiva. Il Torino è talmente forte che poi lo paghi ma a livello di occasioni ne abbiamo avute più di loro”.

“Sono arrabbiatissimo perchè conosco i giocatori che abbiamo, le loro qualità umane e tecniche, perchè facciamo tanta fatica durante la settimana e fa male perdere per questo tipo di errori. Preoccupato? Mai, rifletto sempre, quello sì”.

Il 2-0 subito nel primo tempo: “In questo momento siamo poco decisi in fase difensiva. Non si possono regalare due gol così in Serie A. Bisogna essere più bravi”.

