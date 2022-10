Balotelli, altro gol col Sion: bolide da 102 chilometri orari

17-10-2022 10:34

Un gol pazzesco di Mario Balotelli contribuisce alla vittoria per 2-0 del Sion sul Lucerna. Nell’undicesima giornata della Super League svizzera è arrivata la prodezza dell’ex attaccante della nazionale, giunto a fine mercato dai turchi dell’Adanaspor. Al 33′ e sul punteggio di 0-0, ricevuto la palla dal centrocampista numero 7 Luca Zuffi, Super Mario – da oltre 20 metri – ha scagliato di destro un bolide col pallone insaccatosi all’angolino, è stato calcolato, a una velocità di 102 chilometri orari.

Social impazziti per la rete, la terza consecutiva di Balotelli con la maglia degli svizzeri, su 5 presenze fin qui totalizzate. Nelle due partite precedenti al Lucerna, infatti, l’attaccante classe 1990 aveva già segnato contro Grasshoppers (nel pareggio esterno per 4 a 4) e Winterthur (nella sconfitta interna 1.3). Attualmente il Sion occupa la terza posizione in classifica a 18 punti dietro a Young Boys Berna (24) e Servette (19).