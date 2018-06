Balotelli, annuncio in settimana: ecco dove giocherà l'anno prossimo

Niente Serie A, Mario Balotelli sta per accasarsi al Marsiglia. Secondo quanto riporta La Provence, la firma dell'attaccante italiano sul contratto potrebbe arrivare già questa settimana, così come l'annunio: la punta si sposterà solo di 200 km dalla sua attuale sede, Nizza, dove ha giocato per due stagioni con grandi risultati (43 gol in 66 partite tra campionato e coppe).

Negli ultimi giorni, riporta il quotidiano transalpino, alcuni giocatori del club marsigliese hanno mandato messaggi all'ex Inter e Milan per convincerlo a trasferirsi alla corte di Rudi Garcia. Tra questi anche l'ex compagno rossonero Adil Rami.

L'affare sembra in chiusura e SuperMario resterà in Ligue 1, a meno di sorprese dell'ultim'ora: queste difficilmente potrebbero arrivare dall'Italia (nessun club ha finora presentato una proposta ufficiale) ma probabilmente dallo stesso Nizza. Vieira, che a breve sarà ufficializzato come nuovo allenatore dei rossoneri, proverà a convincere Balotelli a rimanere.

In un'intervista alla Gazzetta dello Sport, Armando Caligaris, personal coach di SuperMario, ha spiegato la rinascita del bresciano: "Mario era fermo per la pubalgia, il Nizza aveva concesso tre giorni di riposo e lui voleva ritornare a Brescia. Rimase in Francia, ma con disappunto, e ci trovammo intorno ad un tavolo. Incrociai il suo sguardo e trovai inutile dire quello che mi ero preparato. Non era attento alle mie parole, però mi soppesava. In quei secondi ho avuto conferma di ciò che pensavo: Mario è un leone della savana. Gli chiesi se fosse ancora in grado di sognare, di porsi obiettivi a corto e lungo termine. Rispose che sul breve voleva guarire dalla pubalgia. Poi abbiamo sognato insieme ad occhi aperti sui traguardi a lungo termine e un sogno si è già avverato, il ritorno in Nazionale".

"Ci siamo concentrati su riabilitazione dalla pubalgia, analisi posturale e prevenzione. Poi abbiamo svolto un esercizio teso a migliorare l’esplosività di Mario, che consiste nello stare in equilibrio su una catena con degli anelli e tesa a dieci centimetri dal suolo. Serve per esprimere forza esplosiva negli arti inferiori. Ma importante è stata anche l’analisi delle partite al video, con le immagini delle situazioni da mettere a fuoco. Abbiamo cercato di migliorare le statistiche su uno contro uno, accelerazioni con palla al piede, colpi di testa, finalizzazioni a rete".

SPORTAL.IT | 11-06-2018 13:45