Balotelli, polemica social dopo l'esclusione dall'allenamento

Mario Balotelli non è salito sull’aereo che ha portato a Roma il Brescia, impegnato nella partita della 13a giornata contro la squadra allenata da Paulo Fonseca, ma ha preso la parola via social per commentare i fatti degli ultimi giorni.

L’ex attaccante di Inter e Milan non è stato inserito tra i convocati per la gara dell’Olimpico per volontà di Fabio Grosso, dopo che lo stesso ex terzino campione del mondo 2006 aveva allontanato Balotelli dall’allenamento di giovedì per motivi comportamentali.

Il diretto interessato ha rotto il silenzio sul proprio profilo Instagram attraverso una Story piuttosto polemico e al tempo stesso allusivo: “Recupero… Ritorno presto, per il momento li lascio parlare…”.

Se ne saprà di più nei prossimi giorni, ma il clima resta teso. Le ultime partite del 2019 saranno decisive per capire se la favola del ritorno di Super Mario nella squadra della propria città si interromperà già a metà stagione durante il mercato di gennaio: dalla Turchia arrivano voci di un interessamento del Galatasaray.

Mino Raiola è al lavoro anche nell’ottica del tentativo del proprio assistito di ottenere un posto tra i convocati del ct Mancini in vista di Euro 2020, a otto anni dall’edizione giocata in Polonia e Ucraina che segnò il punto più alto della carriera azzurra di Balotelli, capace di trascinare la squadra di Prandelli alla finale persa poi contro la Spagna.

L’indomani il giocatore aveva avuto un lungo colloquio con il presidente del Brescia Massimo Cellino ed era parso sorridente durante la seduta di venerdì, ma evidentemente il caso non è rientrato. “Deciderò per il bene del gruppo” aveva detto Grosso prima di diramare la lista dei convocati.

Facile immaginare che la scelta di non includere Balotelli nell’elenco per Roma sia stata presa dal tecnico di concerto con lo stesso Cellino, e magari avallata dal resto del gruppo, di sicuro i rapporti tra Balo e il Brescia rischiano di essersi già compromessi.

SPORTAL.IT | 24-11-2019 13:54