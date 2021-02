Balotelli stende il Chievo tra le polemiche

Il Monza ha vinto in trasferta contro il Chievo in una delle partite della 24esima giornata di Serie B: a decidere il match Mario Balotelli con una rete al 60′. Grazie a questo successo i brianzoli confermano il loro secondo posto, avvicinandosi all’Empoli capolista.

I veronesi però si lamentano fortemente per alcune decisioni arbitrali. Nel dopo gara il presidente Campedelli è letteralmente furibondo: “Con oggi abbiamo raggiunto l’apice, parliamo di un campionato volto a danneggiare il Chievo in maniera pesante, credo che sia la quarta o quinta partita in cui gli arbitri incidono in maniera pesante. Non sono abituato a lamentarmi, tutti possono sbagliare. Ma gli errori fatti oggi sono inaccettabili. Non mi si venga a parlare di VAR, qui ci sono guardalinee che non sanno fare il proprio lavoro. C’è un arbitro non in grado di fare il proprio lavoro, ha arbitrato a senso unico. Vanno fermati. È stato qualcosa di inaccettabile”.

