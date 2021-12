Banchero, allarme crampi: lo staff di Duke corre ai ripari

01-12-2021 12:40

Appena il tempo per celebrare la netta affermazione sui Gonzaga di Chet Holmgren, grande rivale nella corsa come prima scelta al prossimo Draft, e per Paolo Banchero scatta un preoccupante allarme relativo alle proprie condizioni di salute.

È infatti emerso che sia nel match contro Kentucky che in quello contro Gonzaga, la stellina di Duke è dovuta tornare negli spogliatoi dopo aver accusato forti crampi e dopo essere stato massaggiato a bordo campo.

Secondo quanto riportato dalla giornalista di ESPN Holly Rowe, Banchero soffrirebbe di un problema di eccessiva sudorazione, già evidenziato dai test condotti dai medici di Duke:

Banchero perderebbe oltre tre chili al termine di ogni partita. Lo staff medico è già corso ai ripari, facendo bere a Banchero bevande speciali per migliorare l’ossigenazione nel corpo e prevenire i crampi: il rendimento non ne ha per il momento risentito, ma si spiegherebbe così il calo subito nel secondo tempo contro Gonzaga e in parte anche contro Ohio State.

La speranza di tutti gli appassionati, italiani e non solo, è che Paolo possa risolvere al più presto questo problema, che non gli sta comunque impedendo di evidenziare la propria classe.

OMNISPORT