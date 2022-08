Banchero, i consigli di Jamal Crawford dietro l’esplosione dell’ex Duke

01-08-2022 15:08

C’è lo zampino di Jamal Crawford dietro l’esplosione e la crescita di Paolo Banchero. La prima scelta assoluta del Draft 2022 ha infatti spiegato come, finendo sotto la sua ala protettiva, il tre volte sesto uomo dell’anno abbia giocato un ruolo chiave nel suo percorso verso l’élite del basket a stelle e strisce

“Jamal Crawford mi ha preso sotto la sua ala protettiva sin dal mio secondo anno di liceo. Mi portava in palestra, mi faceva giocare la pro-am e altre partitelle sin da quando avevo 15 anni” ha raccontato Banchero al podcast All The Smoke con Matt Barnes e Stephen Jackson.

“In quei giorni, la NBA mi sembrava molto lontana. Ma lui mi ripeteva: ‘La high-school volerà via in un attimo. La NBA è molto più vicina di quel che pensi. Devi cominciare a prepararti già adesso, anche se credi di avere ancora tanto tempo. È questo il momento d’impegnarsi al massimo’”.

Indirizzato da quell’avvertimento, Banchero ha iniziato a lavorare duro per perseguire il suo sogno NBA, un sogno tramutatosi in realtà per il quale oggi il neo-giocatore dei Magic deve ringraziare proprio Crawford.

“Le sue parole mi hanno permesso di vedere le cose sotto una prospettiva differente. Ho preso il basket più seriamente. Mi sono chiuso in palestra ad allenarmi e inseguire i miei sogni. Mi sono preso realmente cura del mio corpo e ho fatto le cose giuste, seguendo i suoi consigli”.