Banchero, prima scelta al Draft NBA: "Sono pronto"

24-06-2022 08:03

Paolo Banchero è la scelta N.1 del Draft NBA 2022. L’azzurro, visto con la casacca di Duke, è stato chiamato con la N.1 dagli Orlando Magic. Tantissima la soddisfazione nelle parole della giovane stella azzurra.

“E’ successo tutto talmente in fretta che non ho avuto il tempo di pensarci. Semplicemente, è accaduto. Non posso credere che sia successo ma sono pronto“, le sue parole riportate da ESPN. Banchero è il primo italiano ad essere chiamato con la N.1 del Draft NBA dopo Bargnani (prima scelta assoluta dei Toronto Raptors nel lontano 2006).