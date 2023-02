Banchero tifa Milan: il messaggio al cub rossonero

La stella Nba degli Orlando Magic su Instagram: "Non vedo l'ora di venire a San Siro e conoscere la squadra"

17-02-2023 14:58

Miglior rookie, stella emergente della Nba, nonché prima scelta in sede di Draft, l’italo-americano Paolo Banchero, punto di forza degli Orlando Magic, ha confessato la sua passione per il Milan. E lo ha fatto a margine dell’All Star Game 2023 a Salt Lake City nello Utah, durante uno shooting fotografico ufficiale.

Proprio in una delle foto scattate, Banchero esibisce, sorridente e orgoglioso, la palla donatagli proprio dal Milan, personalizzata col numero 5 impresso (quello che porta anche sulla canotta cestistica) e il proprio cognome. Quindi, il post instagram sul suo profilo ufficiale, con scritto: “Grazie per questo fantastico regalo. Non vedo l’ora di venire allo stadio e conoscere la squadra, forza Milan!”.