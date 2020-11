Il Barcellona frena nuovamente nella Liga (1-1 con l’Alaves). Koeman non ci sta: “Sono preoccupato per il rendimento in attacco. Non è questione di approccio o di concentrazione, ma di essere più cinici sotto porta”.

Il tecnico blaugrana va anche oltre: “Se creiamo così tante occasioni, non possiamo fallire così spesso. Se riesci a procurarti tante palle gol ma, su tre gare, ne vinci una, non va bene”, le sue parole riportate da Marca.

OMNISPORT | 01-11-2020 08:15