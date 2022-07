Barcellona, Christensen chiama Alonso e Azpilicueta in Catalogna

07-07-2022 19:17

Andreas Christensen spera di non essere l’unico difensore a lasciare il Chelsea per il Barcellona in questo calciomercato: Cesar Azpilicueta e Marcos Alonso sembrano essere entrambi obiettivi del club catalano.

Christensen è stato presentato proprio oggi come nuovo giocatore del Barca dopo aver lasciato Stamford Bridge a parametro zero.

Anche i giocatori spagnoli Azpilicueta e Alonso sono stati accostati al Camp Nou, e Christensen ha rivelato di averne parlato con entrambi.

“Ho parlato con loro e gli ho detto che sarei andato al Barca”, ha detto in una conferenza stampa. “Sono grandi amici e spero di poter giocare con loro. Non ho ancora conosciuto i miei compagni di squadra, che hanno molta qualità, ma voglio giocare ancora con Azpilicueta e Alonso nella prossima stagione”.

Anche il consigliere sportivo del Barca Jordi Cruyff è stato interpellato sulla coppia dei Blues, e ha dichiarato: “È vero che il cambio di proprietà al Chelsea ritarda un po’ tutto. Vogliamo rinforzare diverse posizioni della squadra e abbiamo diversi nomi sul tavolo. Quello che mi ha colpito di più è che tutti i giocatori aprono gli occhi quando sentono il nome del Barca e sono disposti a perdere soldi per adattarsi alle nostre necessità salariali. Siamo orgogliosi di vedere come i giocatori siano disposta a guadagnare meno per venire in questo club. La nuova politica salariale deve essere equa e stabile. Non vogliamo parlare di nomi, perché hanno un contratto con i loro club, ma è vero che stiamo cercando di rinforzare posizioni che consideriamo fondamentali”.

